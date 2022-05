Die Genthiner Friedenstraße wartet auf eine Sanierung

Für Autofahrer ist die längste Straße in Genthin-Süd ein Kuriosum. In einem Teil seit einigen Jahren ansprechend saniert und wenige Meter weiter löcherig und alt. Doch Abhilfe ist in Sicht.

Genthin - Sie ist so etwas wie die Traditionsstraße in Genthin. Die Friedenstraße. Einst war sie der Zubringer in die Stadt. Doch weder für Autofahrer noch Radler ist es angenehm hier unterwegs zu sein. Denn ist die Straße in einem Teil bereits seit Jahren gut saniert, ist sie auf der zweiten Hälfte eher eine Buckelpiste mit Dellen und Löchern.