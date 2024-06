Bis auf einen nachmittäglichen Regenguss blieb die Kanalstadt von schlimmeren Wettereinflüssen verschont: Genthins Kinder konnten auf zwei Festen fröhlich feiern. Ein Festbericht in Bildern.

Die Kinderfeste in Genthin in Bildern

Am Stand der Gartenreunde konnte man lernen, wie aus dem kleinen Samen eine essbare Frucht wächst. Foto: Susanne Christmann

Im Bastelraum entsteht aus ganz einfachen Mitteln eine Becherpistole. Foto: Susanne Christmann

Marina Conradi 8linkns beim ersten großen Kinderfest in der Genthiner Bibliothek. Foto: Susanne Christmann

Auf der Karaoke-Bühne. Foto: Susanne Christmann

Künslter Andreas Müller hat das Motiv für ein Gemeinmschaftsbild entworfen, jedes Kind, das mochte, konnte es nach seinen Vorstellungen vervollständigen. Foto: Susanne Christmann

Hüpfburg-Spaß an der Jägerstraße mit Unterbrechung: während eines Regegusses wurde kurz mal die Luft rausgelassen, danach wurde aber schnell wieder aufgepumpt. Foto: Susanne Christmann

Highlight im Festgeschehen: die Reitrunden auf den beiden Vierbeinern. Foto: Susanne Christmann

Doreen Giese vom Thomas-Morus-Haus zaubert ein Air-brush-Tatoo auf den Arm. Foto: Susanne Christmann

Genthin. - Zum ersten Mal gab es zum Internationalen Kindertag ein Kinderfest in der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin. „Das Gelände, wo sonst Autos parken, eignet sich, wie wir sehen dafür hervorragend“, sagt Martina Conradi, die das Fest gemeinsam mit Bibliotheksleiterin Yvonne Hillmann, vielen Partnern und Sponsoren organisiert hatte.

Bei vielen Mitmach-Angeboten von Karaokesingen bis Bastelarbeiten aller Art hatten die Kinder und Eltern ihren Spaß.

Genauso wie in Altenpklathow auf dem Festplatz an der Jägerstraße. Hier haben der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Altenplathow und die Gemeinschaft der in Genthin lebenden Ukranier das Fest gestaltet. Higlihgts hier: Die Rundfahrten für die Kinder mit dem Feuerwehrauto und die Reitrunden auf zwei braven Vierbeinern.

Nach einem kurzen Regenguss konnte weigtergefeiert werden. Anders als weiter südlich, wo noch heftigere und stärkere Regenfälle jedes Festgeschehen verhinderten.