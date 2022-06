Ehepaar Dietze aus Wilhelmsthal hat den grünen Daumen

In Wilhelmsthal erstaunen Karin und Reinhard Dietze immer aufs Neue mit gärtnerischen Rekorden. In diesem Jahr ernteten sie Unmengen an Gurken und eine 700 Gramm schwere Mohrrübe. Beim Kartoffelfest wollen sie ebenfalls antreten und hoffen auf einen vorderen Platz.

Wilhelmsthal - Eine Mohrrübe mit rekordverdächtigen Ausmaßen hat Reinhard Dietze aus Wilhelmsthal geerntet. Sie wiegt knapp 700 Gramm und wird geschält und klein geschnitten für den Winter eingekocht. Schade eigentlich, die Mohrrübe erinnert in ihrer Form und Farbe fast an einen Nacktmull – kurios, was die Natur so hervorbringt. Zusammen mit den Eiern der Hof-eigenen Hühner und den wiederum zahlreichen und großen Kartoffeln ergebe es eine schöne und vor allem natürliche Mahlzeit. „Mein Garten bekommt immer Pferdemist aus Schlagenthin“, so Dietze und ist sich sicher, „darum gedeiht bei mir alles so gut.“