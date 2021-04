Eine Linde und eine Bank sollen die Dorfmitte in Schopsdorf verschönern

Schopsdorf

An der Bahnhofstraße in Schopsdorf wurde am Sonnabendvormittag gebuddelt. Grund war das Setzen einer Linde, die den Platz an der Kreuzung in einiger Zeit ein wenig grüner machen soll. Den Anstoß dazu gab Familie Michelmann vom Schopsdorfer Heimatverein, die gemeinsam mit Ortsvorsteher Nils Rosenthal anpackten und den Baum setzten.

Baum ist bereits 29 Jahre alt und soll nun kräftig wachsen

„Der ist 29 Jahre alt und wurde erstmal 1992 gepflanzt“, erklärt Heinz-Werner Michelmann, der die Linde mit einem Traktor vor Ort brachte. Es sei ein sogenannter unterständiger Baum. „Eigentlich wäre eine Linde dieses Alters wesentlich größer und hätte mehr Volumen.“ Wenn ein solcher Baum allerdings zwischen Größeren heranwachse, bleibe er eher klein und unscheinbar. Das soll sich nun am neuen Platz ändern.

„Wir hoffen, dass die Linde gerade anwächst und irgendwann auch ordentlich Blätter bekommt, sodass wir mitten im Dorf einen schönen neuen Baum haben“, sagt Ortsvorsteher Nils Rosenthal. Mit der Anpflanzung ist die Gestaltung des Bereiches in der Nähe des Dorfgemeinschaftshauses aber nicht abgeschlossen. „Als nächstes soll eine Parkbank aufgestellt werden“, kündigt Rosenthal. Dafür suche man noch Sponsoren, die diese Bank mitfinanzieren.

Steine in der Einfassung bekommen eine Beschriftung

Außerdem sollen die großen Steine, die als Einfassung um die neue Linde gelegt worden sind, mit Schildern versehen werden. Denn viele Ortsbewohner seien an warmen Tagen zwischen Dorf- und Bahnhofstraße zu Fuß unterwegs und hätten so eine Möglichkeit während des Spazierngehens über Steinarten wie Granit, Basalt oder Kalkstein zu informieren. Mit den Aktionen soll die Ortschaft ein wenig attraktiver gemacht und die bestehenden Plätze und Wege hergerichtet werden.

Vor einiger Zeit war bereits die Bäume am Denkmal an der Dorfstraße entfernt worden. Einigen Schopsdorfern war dieser Bereich nun ein wenig zu kahl, doch Nils Rosenthal kann beruhigen: „Hinter dem Denkmal wachsen Büsche her, sodass es in einiger Zeit auch auf dieser Fläche ein wenig bewachsener sein wird.