Das passiert, wenn in Genthin Kunden beim Einkaufen selbst scannen

Der smarte Einkaufswagen hält Einzug in Genthin. Ab Montag ist im E-Center an der Geschwister-Scholl-Straße selbst scannen angesagt. Wie das funktioniert, haben wir getestet.

Redakteur Mike Fleske lässt sich im E-Center an der Geschwister-Scholl-Straße in Genthin von Martin Matthews dirigieren: Bananen wie gewohnt wiegen, Preisschild ziehen, dann dieses mit dem Barcode unter den Scanner halten, dann erscheint die gescannte Ware auf der Einkaufsliste auf dem Display am Wagen.

Genthin - „Und wieder können ein paar Arbeitsplätze gestrichen werden!“Der Genthiner mittleren Alters, der an der Box mit den smarten Einkaufswagen am E-Center in der Geschwister-Scholl-Straße an dem Redakteur-Team, das den Wagen testet, vorbeieilt, wartet die Entgegnung auf seinen resignierten Einwurf nicht ab.