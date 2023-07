In Kooperation mit der Deutschen Bahn haben die Freunde vom Förderverein Bürgerbahnhof Güsen die Gleise der Genthiner Kleinbahn fahrtüchtig gemacht. Zur Freude vieler Festbesucher.

Einmal Kleinbahnhof und zurück beim Prellbockfest in Genthin

Genthin - sm

Helmut Höhne ist begeistert: „Der Blick als der Zug über den Kanalbrücken fuhr und an den Bahnübergängen war einzigartig“. Ein besonderes Highlight sei die Mitfahrt auf dem Führerstand der 1000-PS-Diesellock bis zum Prellbock am Kleinbahnhof und zurück gewesen.

Helmut Höhne steigt in den Führerstand der Diesellok. Foto: B. Höhne

Für den einstigen Waschmittelwerker sei der Besuch des Prellbockfestes von vornherein ein Muss gewesen. Zumal die Initiatoren von den beiden Vereinen Bürgerbahnhof Güsen und Nebenbahn Staßfurt -Egeln sich jederzeit gern in fachliche Gespräche rund um die Bahn und die technischen Details der Diesellok und des Triebwagen verwickeln ließen.

Bei Höchsttempo 10 Kilometer pro Stunde waren solche Gespräche mit dem Lokführern auch im Führerstand während der Fahrt kein Problem. Lokführer Lukas Hintze aus Magdeburg, der im Beruf im Güterverkehr eingesetzt ist, hat das Interesse der Festgäste, vor allem der vielen Kinder, sehr genossen. 300 Besucher seien es allein am Sonnabend gewesen. Selbst aus Berlin, Frankfurt (Oder) und Halle (Saale) seien Bahnenthusiasten extra angereist.

So machte die Fahrt mit der Diesellok noch einmal mehr Spaß. Foto: Susanne Christmann

Allen wurde die gemütliche Mitfahrt im Triebwagen ermöglicht, auch Rollstuhlfahrern und den Familien mit Kinderwagen. Daniel Gröner vom Förderverein Bürgerbahnhof Güsen hat mit dem Aktivieren der Kleinbahngleise zum Prellbockfest auch demonstrieren wollen, dass der Gleisanschluss an den Chemiepark funktioniere.

In Kooperation mit der Deutschen Bahn ist die Strecke bis zum Genthiner Kleinbahnhof im Vorfeld so präpariert worden, dass sie aktuell befahrbar ist. „Wir haben mit dem Prellbockfest gezeigt, dass das geht“, so Gröner. Ein Argument mehr dafür, die bestehenden Gleisanlagen für die Firmen im Chemiepark wieder nutzbar zu machen.