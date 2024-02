Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jerichow - „Und wenn wir damit nur ein Leben retten können, dann ist sie ihr Geld wert“, sagt Daniel Schünicke, Gruppenführer in der Freiwilligen Feuerwehr Jerichow, am Dienstag. Er hält die neueste technische Errungenschaft der Truppe in seinen Händen. Wenige Minuten zuvor hat er sie aus dem schützenden Koffer gehoben und in Position gebracht.