Elberadweg-Handbuch 2022 mit detailliertem Kartenmaterial

Soll in jede Lenkertasche passen, das im Querformat gedruckte Heft zum Elberadweg 2022. Kostenlos ist es in der Touristinfo erhältlich. Die hat nun auch wieder freitags geöffnet.

Genthin - vs

Neuigkeiten aus der Genthiner Touristinformation: Hier ist jetzt das offizielle Elberadweg-Handbuch 2022 kostenfrei zu haben. Das teilt Marina Conradi, Leiterin der Touristinformation in der Dattelner Straße 1, mit.

Das Heft hält vielfältige, aktuelle Informationen für den Radurlaub an der Elbe bereit. Zum Beispiel auch 500 radfreundliche Übernachtungsbetriebe zwischen Riesengebirge beziehungsweise Prag, Dresden, Magdeburg, Hamburg und Nordsee, mit Anschrift und Telefonnummern.

Reparaturwerkstätten aufgelistet

Als zusätzlicher Service enthalten sind Karten, die den Verlauf des Elberadweges skizzieren, Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Fährverbindungen und vieles mehr. Für den Fall einer Radpanne sind Reparaturwerkstätten aufgelistet. Das im Querformat gedruckte Heft - 21 mal 15 Zentimeter - soll laut Mitteilung in jedwede Lenkertasche am Rad passen.

Es gelten nun auch wieder, wie Marina Conradi weiter mitteilt, neue Öffnungszeiten für die Touristinformation in Genthin. Unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen sind Besucher montags, dienstags und donnerstags in der Zeit von 10 bis 18 Uhr willkommen und auch wieder freitags in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Mittwochs bleibt die Genthiner Touristinformation weiter geschlossen.

Auch Geschäftsstelle des Tourismusvereins

Neben den üblichen Leistungen wie Veranstaltungstipps für Freizeit und Ausflüge in der Region Genthin, Jerichower Land und Sachsen-Anhalt, Ferien- und Wanderangeboten, Reisekatalogen, Fahrplänen, Vermittlung von Übernachtungen und Gaststättenplätzen, Vermittlung und Organisation von Gästeführungen sowie dem Verkauf von Souvenirs, Ansichtskarten, Prospekt- und Kartenmaterial sowie Heimatliteratur, ist der Sitz in der Dattelner Straße 1 seit 2016 auch Geschäftsstelle des „Tourismusverein Genthin, Jerichow & Elbe-Parey“, der als Träger der Touristinfo fungiert.

Die Einheitsgemeinde Stadt Genthin, die Einheitsgemeinde Stadt Jerichow und die Gemeinde Elbe-Parey sind die kommunale Mitglieder des Vereins. Derzeit hat der Verein 64 Mitglieder, darunter Gebietskörperschaften, Privatpersonen, Unternehmen, Gaststätten, Gasthöfe, Ferienwohnungen, Gästehäuser, Pensionen, Hotels, Vereine, jugendherbergsähnliche Einrichtungen und Ehrenmitglieder.