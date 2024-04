Nach Geschäftsschließungen und Umzugsplänen in der Innenstadt brodelt die Gerüchteküche über einen anderen Standort. Das ist dran.

Gerüchte um Schließung: Was wird aus Texilgeschäft Ernsting's family in Genthin?

Im Eckhaus an der Brandenburger Straße in Genthin befindet sich seit mehr als 30 Jahren die Filiale von Ernsting’s family.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin. - In den vergangenen Wochen waren die Nachrichten zum Genthiner Einzelhandel nicht immer positiv. Nun mehrten sich in der Stadt Gerüchte, dass auch die Kette Ernsting's family ihr Geschäft in der Genthin aufgeben könnte, da die Innenstadt nicht mehr den Kundenzulauf vergangener Jahre besitze. Das Unternehmen klärt nun über die tatsächlichen Pläne auf.