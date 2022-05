Nationalsozialismus Fachkrankenhaus in Jerichow setzt sich mit eigener Geschichte auseinander

Mit einem stillen Gedenken setzt sich das AWO- Fachkrankenhaus Jerichow mit dem 27. Januar auseinander. Am Holocaust-Gedenktag soll an die Opfer aus der Region erinnert werden, die im Zuge der Aktion „T4“ getötet wurden. Dieser Aufarbeitung widmet sich auch eine Ausstellung in den Räumlichkeiten der Klinik.