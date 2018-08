30.000 Euro Schaden und ein Mitarbeiter mit Rauchgasvergiftung. Das sind die Folgen eines Brandes in Genthin.

Genthin (ks) l Aus ungeklärter Ursache geriet bei der Firma Cabka an der Berliner Chaussee eine Arbeitsmaschine in Brand. Ein Mitarbeiter erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste mittels Hubschrauber in das Klinikum nach Brandenburg gebracht werden. An der Maschine entstand laut Polizei ein Schaden von rund 30.000 Euro.

Die Feuerwehr wurde am Dienstag um 18.17 Uhr durch die automatische Brandmeldeanlage alarmiert. Die Feuerwehren Altenplathow und Genthin rückten aus. In der betroffenen Firma werden Kunststoff- und Plastikabfälle recycelt.

Als die erste Lageerkundung den Brand in einer der Recyclinganlagen bestätigte, ließ Einsatzleiter Achim Schmechtig die Kameraden aus Mützel und Parchen nachalarmieren. Benötigt wurden vor allem Atemschutzgeräteträger, erklärt Michael Voth von der Genthiner Feuerwehr.

Hauptschwierigkeit war die Erreichbarkeit der einzelnen Brandherde und Glutnester in der Anlage, die aus unzähligen geschlossenen Röhren und Förderbändern besteht. Auch die Außentemperatur von 37 Grad bei Einsatzbeginn verlangte allen Feuerwehrleuten, besonders aber den unter schwerem Atemschutz arbeitenden, alles ab.

Verletzte

Neben Feuerwehr und Polizei war auch der Rettungsdienst vor Ort. Mehrere Arbeiter, die bei ersten Löschversuchen Rauchgase eingeatmet hatten, wurden behandelt. Ein Mitarbeiter wurde ins Brandenburger Krankenhaus geflogen.

Laut Michael Voth waren 34 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen bis 23 Uhr im Einsatz. Diesem schloss sich noch eine einstündige Nachbereitung der Technik an. Für die Genthiner Ortswehr war es bereits der 22. Einsatz im Juli.