Baustellen-Chaos in Brandenburg/Havel Für Genthiner erfordert ein Ausflug mit dem Auto nach Brandenburg derzeit starke Nerven

Eine Umleitung reiht sich in Brandenburg an der Havel an die nächste. Zusätzlich sorgt eine Fahrbahnverengung auf der Bundesstraße 102 für lange Staus. Umfahren ist fast unmöglich.