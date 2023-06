Erst im Januar 2023 öffnete das amerikanische Restaurant „Mo's Hotpot“ in der Innenstadt von Genthin. Doch nun ist schon wieder Schluss. Was der Inhaber vorhat und wie es mit dem Lokal weitergeht.

Nach wenigen Monaten: Amerikanisches Lokal in Genthin schon wieder zu

Schnelles Aus für "Mo's Hotspot" in Genthin: Stefan Meerkatz mit seiner Familie bei der Eröffnung seiner Gaststätte im Januar 2023. Dort ist nun wieder Schluss.

Genthin - Im Januar gab es Zuwachs in der Genthiner Gastronomie-Szene. Mo's Hotpot zog von Hüttermühle in die ehemalige Pension „Kleeblatt“. Nicht einmal ein halbes Jahr später verkündet ein Schild an der Tür „Heute geschlossen, sorry“. Das steckt dahinter.