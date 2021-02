Mehrere Kinder spielen auf Eisflächen des Elbe-Havel-Kanals nahe Genthin. Der Fall ging harmlos aus. Doch die Feuerwehr warnt vor Gefahren.

Genthin (is) l Kinder, die sich auf dem zugefrorenen Elbe-Havel-Kanal aufhielten, sorgten am Sonnabend gegen 16 Uhr für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Vier Kameraden der Feuerwehr, die sich nach einem vorherigen Einsatz noch im Gerätehaus befanden, eilten sofort zu Fuß nach der Alarmierung durch die Rettungsleitstelle zum nur 100 Meter entfernten Einsatzort. Ein Funkstreifenwagen der Polizei war ebenfalls unterwegs. Bei ihrem Eintreffen hatten glücklicherweise die vier Jungen und zwei Mädchen im Alter von 11 bis 13 Jahren die Eisfläche des Kanals bereits selbstständig verlassen. Sie wurden von Feuerwehr und Polizei über die Gefahren, in die sie sich begeben hatten, aufgeklärt und nach Hause geschickt.

Den Vorfall nimmt Michael Voth von der Genthiner Feuerwehr zum Anlass, vor dem Betreten von Eisflächen auf Kanälen, Seen oder Flüssen eindringlich zu warnen. Auch nach mehreren Frostnächten seien die Eisflächen noch nicht tragfähig. Das Eis auf dem Kanal sei sogar im Laufe der Woche mehrfach durch Eisbrecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) aufgebrochen worden. Das Betreten sei lebensgefährlich. Voth weist darauf hin, dass auch beim Betreten von Eisflächen von Gewässern, die nicht durch die Schifffahrt genutzt würden, Gefahren lauerten. Denn die Eisschicht auf Naturgewässern wachse uneinheitlich. Besonders unter Brücken, an Einläufen, Schilfgürteln oder unter Schneedecken könne das Eis deutlich dünner sein. Voth mahnt: „Eisflächen sollten erst betreten werden, wenn sie durch den Eigentümer dafür freigegeben wurden.“

Notruf betätigen

Bei einem Eisunfall sei sofort der Notruf 112 zu verständigen. Für einen eventuellen Eisunfall besitzt die Genthiner Feuerwehr zwei sogenannte Überlebensanzüge, mit denen die Kameraden zur Rettung auf das Eis gelangen können. Alternativ kann am Kanal die Drehleiter an der Spundwand in Stellung gebracht werden und die Rettung der eingebrochenen Person über den Korb erfolgen.

Hinweise zum richtigen Verhalten gibt es auf der DLRG-Internetseite: https://www.dlrg.de/informieren/freizeit-im-wasser/eisregeln-alle-wichtigen-sicherheitstipps/