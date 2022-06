Gemeinsam mit Graffiti-Künstler Christian Grams gestalten junge Leute die Fassade des Pareyer Jugendhauses

Parey - „Ich komme immer wieder gerne hier her. Seit sechs bis sieben Jahren veranstalten wir jetzt schon diesen Workshop“, so Christian Grams. Vor zwei Jahren verwandelten die Teilnehmer des Workshops die graue Wand des Heizhauses in Parey in ein buntes Bild. In diesem Jahr wird die Fassade des Jugendhauses weiter gestaltet. Christian Grams: „Als Motive wurden zum Beispiel Tanzen, Musiknoten und Billard ausgesucht. Alles Motive, die in einer Beziehung zum Jugendhaus stehen.“ Aber auch T-Shirts werden gestaltet. Sechs Teilnehmer beteiligen sich an dem Workshop.