Messerangriff in Genthiner Wohnheim: 24-Jähriger jetzt in Psychiatrie

Mit einem Messer greift ein Somalier einen Afghanen in einem Genthiner Wohnheim an Heiligabend an. Letzterer wurde leicht verletzt. Der Angreifer kommt in die Psychiatrie.

Genthin (vs) - Ein 24-jähriger Somalier geht an Heiligabend gegen 22.30 Uhr in einem Wohnheim in Genthin in der Berliner Chaussee auf einen 23-jährigen Afghanen mit einem Messer los.

Die herbeigerufenen Polizeibeamten treffen den Angreifer in offenbar akuter psychiatrischer Notlage entkleidet im zweiten Obergeschoss an. Sie setzen Pfefferspray ein, weil er sich schreiend und wild gestikulierend mit dem Messer in der Hand auf sie zu bewegte und eine Kommunikation mit ihm nicht möglich war.

Ein Verletzter bei Angriff in Wohnheim in Genthin

Gefesselt wurde er schließlich dem Notarzt vorgestellt und anschließend in eine psychiatrische Fachklinik zwangseingewiesen. Der Afghane ist bei der Attacke leicht verletzt worden, musste nicht ins Krankenhaus gebracht werden.