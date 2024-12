Kerzen sind nach dem Anschlag in Magdeburg aufgestellt wurden. Auch in Genthin sind die Menschen erschüttert.

Genthin. Auch in Genthin und Umgebung trauern die Menschen nach dem Anschlag in Magdeburg.

In Neuenklische gibt es am Samstag um 17 Uhr ein klassisches Weihnachtskonzert mit einem Gedenken an die Opfer des Magdeburger Anschlages. Es spielt die Gruppe Bernstein aus Rostock/Stendal. Das Beisammensein nach dem Konzert ist laut der Gemeindekirchenratsvorsitzenden Katrin Hertwig abgesagt.

Um 19.04 Uhr werden auch im Kirchspiel Stremme/Nitzahn die Kirchenglocken läuten. Zudem werden die Menschen im Konzert und in den kommenden Gottesdiensten aufgerufen eine Kerze ins Fenster zu stellen. Weitere Märkte gibt es im Kirchspiel laut Katrin Hertwig nicht.

Der Flohmarkt im Schloss Parchen (15 bis 20 Uhr) und das Gedenken an das Eisenbahnunglück am Sonntag (10 Uhr) vor dem Bahnhof finden statt.

Nach Anschlag in Magdeburg: Jerichower Stadtkirche ist offen

In Jerichow ist die Stadtkirche für Besucher offen zum Gebet. Heute Abend um 17 Uhr gibt es eine Andacht. Die Trauer in Magdeburg wird Thema in den kommenden Gottesdiensten (unter anderem in Steinitz, Sonntag 16 Uhr) sein.

Im Pfarrbereich Jerichow wird in den Predigten auch an Heiligabend Bezug auf die Ereignisse in Magdeburg Bezug genommen. Die Predigttexte sein laut Pfarrerin Rebekka Prozell umgeschrieben worden.