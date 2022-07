Genthiner Allee in der Gröblerstraße ist gerettet

Genthin - Nun ist es endgültig: Am Donnerstag hat der Stadtrat mit Mehrheit entschieden, dass entgegen der ursprünglichen Planung doch nicht alle Eschenahorne in der Gröblerstraße fallen sollen. Eigentlich war bereits im Herbst beschlossen worden, dass alle Alleebäume in der Gröblerstraße gefällt werden sollten. Doch nach einem Antrag gab es eine erneute Diskussion und letztlich eine überparteiliche Mehrheit im Rat für einen Teilerhalt der Alleebäume.