Genthiner Bürgermeister erklärt sich vor Ortschaftsräten zu deren Beschwerdebrief

Genthin - So wünschen sich die Ortschaftsräte und Ortsbürgermeister das: Die Stadtverwaltung ist mit einem verantwortlichen Vertreter bei der Ratssitzung zugegen, es können Fragen gestellt und Auskünfte auf dem kurzen Dienstweg eingeholt werden. So geschehen auf den jüngst abgehaltenen Sitzungen in Tucheim, Mützel, Parchen und wohl auch in den nach Redaktionsschluss abgehaltenen Tagungen in Gladau und Paplitz. Genthins Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) selbst ist vor Ort und in Parchen darüber hinaus auch Fachbereichsleiterin Dagmar Turian.