Veranstaltungseschehen Genthiner Kartoffelfest 2021 ohne Schmidts Rummel? Der Volksparkfest-Veranstalter sieht sich zu wenig von der Stadt unterstützt

Das am Wochenende veranstaltete Volksparkfest haben Genthiner Familien gut angenommen. Schausteller Freddy Schmidt als Veranstalter beklagt aber die fehlende Unterstützung der Stadt. Ob er in vier Wochen zum Kartoffelfest wieder kommt, will er sich daher noch einmal gut überlegen.