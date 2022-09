Genthiner können trotz fehlender Notversorgung rund um die Uhr ärztlichen Rat in Anspruch nehmen

Genthin - Eine Erkältung will und will nicht verschwinden, nun kommt auch noch Fieber hinzu. Das allgemeine Befinden ist nicht gut. Wer so erkrankt, wird in Genthin am Tage wahrscheinlich bei seinem Hausarzt anrufen und sich untersuchen lassen. Was aber, wenn sich die Symptome am Abend verschlimmern? Aktuell gibt es keine 24-Stunden-Anlaufstelle für akute Erkrankungen in Genthin.