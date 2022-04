Genthiner Ortschaft Gladau hofft auf die Sanierung der Gemeinschaftshäuser - Paplitz auf besseres Straßenlicht

Gladau/Paplitz - In den Genthiner Ortsteilen sind zum Teil lange Listen mit Wünschen zu Sanierungsarbeiten an die Genthiner Stadtverwaltung gegangen. „Wir haben im Grunde unsere Bedarfsanmeldung des vergangenen Jahres erneut angemeldet, da sich wenig getan hat“, erläutert Gladaus Ortsbürgermeister Klaus Voth (CDU) etwas süffisant. In der Tat gibt es auf der Wunschliste der Ortschaften Gladau und Dretzel wenig Unbekanntes. So ist unter anderem etwa der Werterhalt der Kita Gladau wieder im Plan.