Genthiner Pfarrerin wird in den Ruhestand verabschiedet

Vor sieben Jahren trat Pfarrerin Magdalene Wohlfarth ihren Dienst in der evangelischen Kirchengemeinde Genthin an. Nun beendet sie ihre aktive Berufstätigkeit.

Genthin - Pfarrerin Magdalene Wohlfahrt war sieben Jahre in der Region Genthin tätig – eine Zeit mit Aufbrüchen, aber auch mit Herausforderungen. Ende August geht die evangelische Pfarrerin offiziell in den Ruhestand, doch verabschiedet wird sie bereits am Pfingstmontag um 10 Uhr in der Genthiner St. Trinitatiskirche. Im Gespräch mit der Volksstimme, blickt sie auf ihre Zeit in der Kanalstadt zurück. Diese war abwechslungs- und ereignisreich.