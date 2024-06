Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Genthin. - Am Mittwoch erklangen in dem AWO-Fachkrankenhaus Jerichow dieselben Töne, die dort vor 30 Jahren einst aufspielten. Denn der Genthiner Pianist Ronny Kaufhold war dort zu Gast und erinnerte mit einer Beethoven-Klaviersonate an sein allererstes Konzert. Am selben Ort. Mit demselben Stück. „Und sogar mit demselben Flügel“, der nun aber in einem anderen Raum stehe als damals, erzählt der Pianist.