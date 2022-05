Teilhabe für alle Genthiner Rolli-Fahrer regt an: Ratssitzungen bald per Live-Stream zu verfolgen?

Was in Magdeburg, Burg und anderswo Realität ist, passiert in Genthin noch nicht: die Möglichkeit, Ratssitzungen per Live-Stream an Tablet oder PC verfolgen zu können. Ein körperlich gehandicapter Genthiner regt das nun an.