Genthiner Stadtkulturhaus bleibt weiterhin zu

Genthin - Idyllisch und ruhig liegt das Genthiner Stadtkulturhaus am Elbe-Havel-Kanal und so wird es wohl auch in den kommenden Wochen bleiben. Zumindest von außen gesehen. Denn hinter den Kulissen knirscht es gewaltig, seitdem bekannt geworden ist, dass es nach wie vor keine Genehmigung des Landkreises für den Veranstaltungsbetrieb gibt.