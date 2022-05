Jugendweihe Genthiner und Pareyer Schüler holen Jugendweihe 2020 im Kloster Jerichow nach

In der „Storchenscheune“ des Klosters Jerichow holte der Jahrgang 2020 aus Parey, Brettin und Genthin mit Verspätung die Feierstunde zur Aufnahme in den Kreis der Erwachsenen nach. In einem kleinen Rahmen, aber mit vielen emotionalen Momenten.