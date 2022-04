Geplanter neuer Caravan-Platz in Genthin am Kanal wird mit mehr Geld ausgestattet

Im Haushalt 2021 der Stadt Genthin sind Eigenmittel für die Herrichtung eines Caravan-Stellplatzes in der verlängerten Mühlenstraße am Kanal ausgewiesen. Der Fördermittelgeber will nun statt 75 Prozent 90 Prozent der Kosten übernehmen.

Genthin - Um einen geeigneten Platz für einen modernen, gut ausgerüsteten Caravan-Stellplatz ist in Genthin lange gerungen worden. Mit einem Stellplatz an der Ziegeleistraße - auf einer Fläche der QSG - agierte die Stadt längere Zeit ohne Glück. Denn etwas abgelegen wurde dieser Platz kaum genutzt. Dann wurde alternativ ein Areal am Sportboothafen etwa in Höhe der Geschwister-Scholl-Straße unter die Lupe genommen. Dieser fiel aus dem Rennen, weil unter anderem die räumlichen Nähe zur Feuerwehr ein Ausschlusskriterium war. Ebenso würden die dort vorhandenen sanitären Einrichtungen - gedacht auch für Skipper, die im Sportboothafen vor Anker gehen - für dazukommende, weitere Nutzer nicht mehr ausreichend sein.