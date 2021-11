Gerüst für neues Dach auf Genthiner Vereinsheim wird gezimmert

Die Wiederherrichtung des Vereinsheimes der Rassegeflügelzüchter in der Genthiner Feldstraße schreitet voran. Momentan wird das Gerüst für das neue Dach gezimmert.

Genthin - Die Sanierung des Vereinsheimes der Rassegeflügelzüchter Genthins in der Feldstraße schreitet voran. Momentan wird das Gerüst für das neue Dach gezimmert. Bis zum kommenden Frühjahr soll das Vereinsgebäude in der Feldstraße komplett saniert sein und nicht nur den eigenen, sondern nach Absprache auch anderen Ehrenamtlichen zur Verfügung stehen. Überdies sind die Geflügelzüchter auch Gastgeber des monatlichen Vereinsstammtisches, an den sich Vereinsschaffende und Ehrenamtliche jeden Bereiches etwa Sport, Kultur und Soziales, anschließen können.

Fördermittel und eigenes Geld

Um die Kosten tragen zu können, haben die Züchter einen Antrag auf Fördermittel bei der „Lokalen Aktionsgruppe“ des EU-Förderprogrammes für den ländlichen Raum - Leader - gestellt. Sie erhielten einen Bescheid über 60 000 Euro und können damit 75 Prozent der Kosten, die 78 000 Euro betragen, decken. Neben dem Dach werden auch die sanitären Anlagen erneuert. Der Eigenanteil wird unter anderem durch Beihilfen der Sparkasse Magdeburg-Jerichower Land ermöglicht. Auch Lotto beteiligt sich. Das Vereinsheim und auch das Gelände soll in Zukunft auch anderen Vereinen zur Nutzung offenstehen und so auch zur Vernetzung beitragen.