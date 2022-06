Gibt es in Genthin bald keine Touristinformation mehr?

Die Stadt will aus dem Tourismusverein austreten, weil sie kein Mitspracherecht mehr hat. Das wird im Stadtrat kontrovers diskutiert. Denn das hätte auch zur Folge, dass die Tourismusinformation zur Disposition stünde.

Mit Austritt aus dem Tourismusverein und der Kündigung der Zweckvereinbarung wird auch der Sitze der Touristinformation im Gebäude der Stadt- und Kreisbibliothek in Frage gestellt.

Genthin - In der Stadt Genthin könnte es bald keine Touristinformation (TI) mehr geben. Denn die Stadt will aus dem Tourismusverein Genthin, Jerichow, Elbe-Parey, der die Touristinformation in Genthin betreibt, austreten und auch die für die Betreibung der TI geschlossene Zweckvereinbarung mit dem Tourismusverein kündigen.