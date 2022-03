Gold Pack rocken die Freilichtbühne in Güsen

Rock-Oldies vom Feinsten konnten rund 150 Besucher in Güsen genießen, als die Party-Rock-Band „Gold Pack“ auf der Bühne war.

Güsen - Rund 150 Besucher waren zum Konzert mit der Magdeburger Band „Gold Pack“ zur Freilichtbühne Güsen gekommen. Die Gruppe „Gold Pack“ spielte im Rahmen der 800-Jahr-Feier von Güsen Oldie-Rock der vergangenen 50 Jahre in einem vierstündigen Rockkonzert. Die Party-Rock-Band trat bereits einige Male in der Gaststätte „Zur Eisenbahn“ vor einem kleinen Publikum auf. Nun bekamen sie die Gelegenheit, die Freilichtbühne zu rocken. Bei schönem Spätsommerwetter herrschte an der Freilichtbühne eine familiäre Stimmung.