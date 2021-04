Großes Interesse am mobilen Corona-Testcenter auf dem Genthiner Marktplatz

Genthin

Lange Schlangen, gab es am Montag auf dem Genthiner Marktplatz vor dem mobilen Corona-Testcenter des Landkreises. Eine Reihe der Wartenden wollte sich mit dem Test eine negative Bescheinigung ausstellen lassen, um etwa Einkaufen zu können.

Denn mit dem Inkrafttreten der Bundes-Notbremse gelten auch einheitliche Regeln für das Öffnen von Geschäften, die nicht zum Lebensmittel- oder Blumen- oder Buchhandel gehören. Da der inzidenzwert im Jerichower Land derzeit nicht über 150 liegt, dürfen eine Reihe von Geschäften wie Bekleidungs- oder Geschenkläden oder Friseure weiter öffnen.

Allerdings wird dabei das sogenannte "Click&Meet"-Prinzip angewendet. Kunden müssen vorab einen Termin mit dem Geschäft vereinbaren und vor ihren Besuch einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen.

Testcenter seit mehr als einer Woche unterwegs

Seit der vergangenen Woche ist das Testcenter in verschiedenen Orten unterwegs. „Insgesamt wurde das Mobile Corona-Testcenter sehr gut von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen“, heißt es seitens des Landkreises.

Bis zum vergangenen Donnerstag hätten 573 Personen die Möglichkeit zur Testung wahrgenommen, davon seien drei Tests positiv ausgefallen. „In diesen drei Fällen wurden PCR-Tests angeordnet und es erfolgte eine entsprechende Meldung an das Gesundheitsamt.“

Nach 15 Minuten liegt Ergebnis des Vor-Ort-Tests vor

Der Test ist unproblematisch möglich. Auf dem Marktplatz markieren rot-weiße Leitkegel, wo sich die Testwilligen zur Registrierung mit genügend Abstand anstellen sollen. Die Mitarbeiter der zuständigen Sicherheitsfirma rufen die Teilnehmer an die beiden Stehtische, an denen die Registrierungsformulare ausgefüllt werden.

Sie nehmen auch die Krankenversicherungskarte in Empfang. Diese ist notwendig, weil die Abrechnung der Tests über einen Vertrag mit der Kassenärztlichen Vereinigung läuft. Die DRK-Notfallsanitäter nehmen die Tests vor. Nach 15 Minuten Wartezeit erfahren die Getesteten ihr Ergebnis und könnten bei einem negativen Test einkaufen gehen.

Kostenlose Tests auch in Genthiner Apotheke

Zusätzlich wird das Ergebnis auch per Mail an die Getesteten versendet. Als erster Landkreis in Sachsen-Anhalt setzt das Jerichower Land dauerhaft ein mobiles Corona-Testcenter ein.

Dieses kann zu festen Terminen von den Einwohnern für kostenfreie Schnelltests genutzt werden. Das nächste Mal macht das Testcenter am Donnerstag, 29. April zwischen 13.30 und 17 Uhr auf dem Genthiner Marktplatz Station.

Testen lassen kann man sich in Genthin auch noch in der Einhorn-Apotheke in der Karower Straße. Geplant sei, so der Leiter der Corona-Arbeitsgruppe des Landkreises, Thomas Barz, dass künftig auch Unternehmen das Testmobil buchen könnten. Denkbar sei zudem auch ein Einsatz bei Veranstaltungen, wenn die Corona-Lage zulasse, dass diese durchgeführt werden könnten.