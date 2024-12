Hunderte Besucher haben den Adventsmarkt im Kloster Jerichow am Sonnabend besucht. Am Sonntag geht der Weihnachtsmarkt weiter. Was den Gästen geboten wird.

Jerichow - Historisches Gemäuer, malerisches Gewölbe, viele Stände. Mit diesen Zutaten lockt das Kloster Jerichow auch am Sonntag, 1. Dezember 2024, Besucher.

Hunderte Gäste konnten bereits am ersten Tag, dem Sonnabend, in und an der Klosteranlage begrüßt werden. Geboten werden eine Vielzahl an Ständen, an denen unter anderem handgefertigte Woll- und Holzwaren angeboten werden. „Die Atmosphäre ist toll“, zeigt sich Karin Tiedge begeistert vom Adventsmarkt.

Aus Haldensleben ist sie dafür extra ins Jerichower Land gekommen, wie sie sagt. „Ich bin sonst immer nur daran vorbeigefahren und war schon lange neugierig, wie es im Inneren vom Kloster aussieht“, erklärt die Besucherin.

Sankt Nikolaus stattet dem Adventsmarkt im Kloster Jerichow einen Besuch ab und hält kleine Gaben bereit. Foto: Marco Papritz

Heike Malisch ist das dritte Mal mit einem Stand in der romanischen Anlage vertreten. „Der Zuspruch ist sehr groß. Viele interessieren sie für die Arbeit“, sagt die Tischlerin. Über den Kreuzgang sind Händler - vornehmlich mit Handwerk - in den verschiedenen Räumlichkeiten zu erreichen.

So auch Petra Hoffmann. Sie führt das Spinnen am klassischen Spinnrad vor, was Kinder wie Erwachsene und Senioren begeistert. „Viele haben natürlich die Association, dass man Stroh zu Gold spinnen kann. Und man kann!“, erklärt sie mit einem Schmunzeln. Nämlich, in dem die Strümpfe oder der Pullover gegen Goldtaler getauscht werden.

Blick auf das Außengelände vom Kloster Jerichow, wo ebenfalls Stände und Angebote aufgebaut sind. Foto: Marco Papritz

Im Außenbereich können übrigens Erinnerungsfotos gemacht werden. Dazu ist auf einem Strohlager ein imposanter Elch aufgebaut, der bei allen Generationen gut ankommt. Wenige Schritte weiter werden Mädchen- und Frauenträume wahr: Einmal ein Kleid wie eine Prinzessin tragen, durch einen optischen Trick ist das am Kloster Jerichow möglich. Auf dem Gelände befinden sich auch allerhand Angebote für Kinder.

Elke Ebeling nutzt die Möglichkeit und lässt beim Adventsmarkt vom Kloster Jerichow ein Bild im Prinzessinnenkleid von sich machen. Foto: Marco Papritz

Petra Hoffmann am Spinnenrad ist beim Adventsmarkt im Kloster Jerichow eine gefragte Frau. Foto: Marco Papritz

„Die Besucher sind sehr geduldig“, sagt Torsten Grothe. Er gibt am ersten Tag des Adventsmarktes den Einweiser auf dem Parkplatz, der sehr gut gefüllt ist. Insgesamt ist der Zuspruch richtig groß. „Und trotzdem verteilt sich die Besucherschar im Kloster und auf dem Außengelände. Das sorgt für einen entspannten Rundgang“, so das Urteil von Peter Ewert aus Genthin.

Der Adventsmarkt vom Kloster Jerichow ist am 1. Advent, am Sonntag, dem 1. Dezember 2024, bis 18 Uhr geöffnet.