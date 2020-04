Eine Hilfsaktion für lokale Unternehmen ist in der Gemeinde Biederitz angelaufen. Geld kann allerdings auch verloren gehen.

Biederitz l Die starke Einschränkung des öffentlichen Lebens durch die zweite Eindämmungsverordnung der Landesregierung trifft vielfach kleine Firmen besonders hart. Auch in Biederitz kämpfen Gastronomen, Friseure, Handwerker oder Nähstuben zum Teil um ihre Existenz. Ihre Geschäfte sind geschlossen, Aufträge bleiben aus. Die Umsätze brechen ein, aber Verpflichtungen wie das Bezahlen von Miete, Strom und Gehältern für Mitarbeiter bleiben bestehen.

Gutscheine mit Botschaft als Oster-Geschenk

Die Gemeinde Biederitz hat jetzt eine Aktion gestartet, die den lokalen Unternehmen helfen soll, durch die Corona-Krise entstandene finanzielle Engpässe zu überbrücken. Wer helfen will, der kann Gutscheine für sein Lieblingsgeschäft erwerben. Ob als Ostergeschenk für einen Verwandten oder, um selbst künftig die erworbene Leistung in Anspruch zu nehmen – die Motivation kann ganz unterschiedlich sein.

Unter www.biederitz-gutschein.de können sich Firmen kostenlos für die Aktion registrieren. Zwölf lokale Kleinunternehmen aus Biederitz haben das bereits getan.

Gutscheinbetrag frei wählbar

Wer einen Gutschein erwerben möchte, der klickt auf dieser Internetseite auf das Unternehmen, das er unterstützen möchte. Der Gutscheinbetrag beginnt bei zehn Euro und ist „nach oben“ frei wählbar.

Wer einen solchen Gutschein verschenken möchte, der kann sogar eine Grußbotschaft darauf drucken lassen.Bezahlt werden kann mit verschiedenen Zahlmethoden – vom Online-Bezahldienst über die klassische Überweisung bis hin zur Kreditkarte.

Idee schnell umgesetzt

Die Idee zur Aktion hatte die Biederitzer Gemeinderätin Karolin Braunsberger-Reinhold. Sie gab der Gemeindeverwaltung den Hinweis auf das Gutscheinportal. Und die Verwaltung reagierte prompt. Sie setzte die Aktion innerhalb weniger Tage um.

Melanie Krannich ist Inhaberin des Nähstübchen feMix Design in Biederitz. Sie hat sich als kleines Unternehmen beim Portal angemeldet und sagt, sie finde die Aktion „sehr klasse“. Das Geld, was über die Gutscheine reinkomme, sei „Geld zur Überbrückung“. „Es ist gut, dass es sowas gibt“, meint Krannich.

Bis 80 Prozent weniger Einnahmen

Auch Taxi Schäfer aus Biederitz ist beim Gutschein-Portal angemeldet und erhofft sich so „Überbrückungsgeld“ für die Zeit der Krise. Steven Schäfer hat die Anmeldung für seine Mama Uta Schäfer, Inhaberin des Geschäftes, vorgenommen. Die Einnahmen seiner Mutter seien um 70 bis 80 Prozent eingebrochen, sagt er. Sie habe oft am Bahnhof mit ihrem Taxi gestanden. Nun seien Berufspendler als Kunden weggebrochen. Auch Fahrten von und zu Seniorenwohnheimen fänden momentan nicht mehr statt.

„Ich hoffe, dass diese Aktion dazu beiträgt, dass gerade unsere vielen kleinen Unternehmen in dieser schwierigen Situation schnellstmöglich Hilfe bekommen“, sagt der Biederitzer Gemeindebürgermeister Kay Gericke mit Blick auf die Gutschein-Aktion. Denn schnelle Hilfe sei besonders wichtig für kleine Firmen, die in dieser Zeit keine Einnahmen erzielen könnten. Durch die erworbenen Gutscheine fließe Geld in kürzester Zeit auf das Konto des ausgewählten Unternehmens. So entstehe dringend benötigter Umsatz. Die Gutscheine könnten dann in der Regel nach der Corona-Krise, wenn die Geschäfte wieder öffnen, eingelöst werden, teilt die Gemeindeverwaltung des Weiteren auf ihrer Internetseite mit.

Geld kann auch verloren sein

Die Initiatoren der Aktion geben aber auch einen wichtigen Hinweis für diejenigen, die mit dem Erwerb eines Gutscheines jetzt den Unternehmen helfen wollen: „Sollte Ihr Lieblingsgeschäft allerdings die Corona-Krise nicht überleben, besteht die Gefahr, dass Sie Ihren Gutschein nicht mehr einlösen können und das Geld verlieren.“

Unter dem Hashtag „#Gutscheine helfen“ wird die Aktion zur Zeit in den sozialen Netzwerken geteilt, um sie noch bekannter zu machen.