In Hohenbellin entsteht ein neuer Spielplatz

In Hohenbellin wird ein neuer Spielplatz gebaut – finanziert aus den Spenden der Anwohner. Die packen auch kräftig mit an, wenn es dann um die Realisierung geht. Denn der Aufbau soll möglichst schnell vonstatten gehen.

Lea und Finn probierten den Spielplatz in Großwulkow aus. Ähnlich wird der in Hohenbellin gestaltet.

Hohenbellin - Ein weiterer Spielplatz der Einheitsgemeinde Jerichow entsteht gerade in Hohenbellin. Es wird vorläufig die letzte Baumaßnahme in dem zur Ortschaft Wulkow gehörenden Ortsteil sein. „Spatenstich war am 11. September“, sagt Ortsbürgermeister Gerd Bunjes und die Erbauer wollen aus mehreren Gründen schnell fertig werden.