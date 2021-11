Instagram: Digital in das Potsdamer Schloss Cecilienhof

Wieder geöffnete Kronprinzenwohnung wird via Instagram vorgestellt.

Digital können Teilnehmer einer Führung das Schloss Cecilienhof in Potsdam besuchen.

Genthin/Potsdam - Eine digitale Besichtigung der Kronprinzenwohnung in Schloss Cecilienhof in Potsdam gibt es morgen Vormittag, Samstag, 6. November. Ab 10 Uhr wird Schlossbereichsleiter Harald Berndt den Teilnehmern die Besonderheiten dieses einstigen Wohnraumes näherbringen. Die Räumlichkeiten bieten einen Einblick in die herrschaftliche Wohnkultur und moderne Innenarchitektur des frühen 20. Jahrhunderts.

Das Appartement besteht aus einem großen Schlafzimmer, zwei Ankleidezimmern mit dazugehörigen Bädern und einem Kabinett. Diese Räume sind stark auf Bequemlichkeit und Funktionalität ausgerichtet. Aber billig war es nicht.

Hier wurden kostspielige Materialien verwendet und Wände und Möbel in Thujamaser, Palisander und Birnbaumholz furniert. Auch einiges zunächst für das Auge unsichtbares findet sich, denn hinter der Vertäfelung verstecken sich Türen, Schränke und Tresore.

Erinnerungen an das Kronprinzenpaar

Die Führung bedeutet auch auf Tuchfühlung gehen mit dem Kronprinzenpaar Wilhelm und Cecilie. Der Vortrag wird als Instagram-Stream angeboten. Bedeutet: Die Teilnehmer benötigen einen Instagram-Zugang. Mit diesem und der mobilen App kann die Seite der „Stiftung Preußischer Schlösser“ aufgerufen werden.

Wer möchte, kann Harald Berndt während der Veranstaltung Fragen stellen. Die digitalen Besucher sind die Ersten, die die Kronprinzenwohnung zu sehen bekommen. Diese öffnet nach einer Schließzeit an diesem Tag wieder.