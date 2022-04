Schlaglöchern geht's an den Kragen Jahrzehntelang unsanierte Schlagloch-Straße „In den Heinungen“ im Genthiner Ortsteil Altenplathow wird jetzt grundhaft ausgebaut

Schlagloch an Schlagloch reihte sich jahrzehntelang in der Gemeindestraße „In den Heinungen“ in Altenplathow. Jetzt endlich wird sie grundhaft ausgebaut. Ein örtliches Bauunternehmen führt den Auftrag aus.