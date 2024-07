Über 660 Kilometer in 15 Tagen. Dieses Ziel verfolgt ein Läufer aus Magdeburg, er läuft jeden Tag einen Marathon. In Genthin legte Jaya Prakash Kar einen Stopp ein.

Genthin. - Auch extreme Distanzen tun der Stimmung von Jaya Prakash Kar keinen Abbruch. Im Gegenteil: Bei seinem Projekt, quais die Elbe „hinunter zu laufen“ trägt der Läufer aus Magdeburg stets ein Lächeln auf dem Gesicht. Auch in Genthin.

Um kurz vor 11 Uhr ist die siebte Etappe am 7. Juli 2024 geschafft, mit einem Lächeln auf den Lippen stoppt Jaya Prakash Kar nach etwas weniger als 45 Kilometern an der Altenplathower Straße seinen Lauf. Nach einem Stretching wird der Markt aufgesucht.

Warmes Schulessen und Bildung für Kinder in 19 Ländern

„Ich fühle mich gut“, sagt der 39-Jährige, der am 1. Juli 2024 in Reinhardtsdorf-Schöna (Sachsen) aufgebrochen ist. In 15 Etappen steuert der Freizeitläufer Cuxhaven (Niedersachsen) an und hat dabei die Elbe im Blick. Sein eigentliches Ziel ist ein anderes: „Ich möchte die Initiative von Mary’s Meals unterstützen und mit dazu beitragen, dass Schulkinder eine warme Mahlzeit und Bildung erhalten“, so Prakash Kar.

Er ist für ein Masterstudium 2015 von Indien nach Deutschland gekommen, seit zwei Jahren lebt und arbeitet er in Magdeburg. Hier hat er nicht nur seine Leidenschaft für Sport und Fitness weiterentwickelt, sondern auch die Elbe kennen und lieben gelernt. Etwa als Laufstrecke. Zur Vorbereitung seines Marathon-Projektes ist er einen Monat lang täglich einen Halbmarathon gelaufen, hat einmal im Monat einen Marathon absolviert. Zuletzt ist der Umfang des Krafttrainings intensiviert worden.

Auf dem Marktplatz in Genthin hat Jaya Prakash Kar (links) den Stadtvertreterinnen Carola Elsner (Zweite von links) und Marion Conradi sowie Volksstimme-Redakteur Marco Papritz von seiner Motivation berichtet. Foto: Elijas Klaß

Da er aus eigener Erfahrung die Situation um Schulkinder kennt, die in ärmeren Gebieten aufwachsen, möchte er tatkräftig für Unterstützung sorgen. Dafür laufe er gern jeden Tag mindestens einen Marathon, so Jaya Prakash Kar, der sein Projekt bei Instagram „Jaya_miles_4_smiles“ nennt. Das bedeutet sinngemäß „Jaya schrubbt Kilometer für das Lächeln der Kinder“.

Bei seinen Stationen kommt er mit Menschen vor Ort in Kontakt und stellt sein Anliegen vor. In Genthin wird er von Marina Conradi und Carola Elsner als Vertreter der Stadt sowie Pfarrerin Beate Eisert empfangen, die sich vom Projekt beeindruckt zeigen. Mit dem Lauf über insgesamt 660 Kilometer werden über eine Crownfunding-Website Spenden gesammelt. Aktueller Betrag: über 1.000 Euro.

Jaya Prakash Kar und eine Helferin beim ersten Stopp in Meißen bei Dresden. Foto: Axel Schwind

Dabei komme es nicht darauf an, „dass ein einzelner eine hohe Summe spendet, sondern viele einen kleinen Betrag geben“, so der Läufer. Das würde bedeuten, „dass sich viele mit dem Anliegen beschäftigen und etwas Gutes tun“. Dazu bedarf es nicht viel: Mit gerade einmal 22 Euro könne man einem Kind in einem der 19 Länder, die von der Schulessen-Initiative bedacht werden, ein Jahr lang Mahlzeiten und Bildung ermöglichen.

Um 5 Uhr macht sich Jaya Prakash Kur mit seinem Helfer-Team am nächsten Tag, am 8. Juli 2024, auf seine achte Etappe, die nach Kamern (Landkreis Stendal) führen wird. „Ich laufe morgens, um einer möglichen Hitze zu entgehen“, so die Erklärung.