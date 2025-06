Zum Stadtfest am Samstag findet in Jerichow ein großes Programm von der Mühle bis zum Topfmarkt statt: Von verschiedenen Vereinsangeboten bis musikalischer Unterhaltung ist für alle etwas dabei. Das Programm des Festes.

Jerichow. - Sieben Tage sind es noch, dann steigt die Premiere des großen Stadtfestes in Jerichow. Vom Topfmarkt bis zur Mühle erwartet die Gäste am 21. Juni ein buntes Programm.

Eröffnet wird das Fest um 11 Uhr an der Mühle. Hier bietet der Förder- und Heimatverein der Stadt Jerichow zudem Besichtigungen des Wahrzeichens an. Um 14.30 sowie um 16 Uhr ist die Mühle zudem Treffpunkt für einen Ortsspaziergang mit der Ortschronistin.

Das Programm auf der Bühne am Topfmarkt beginnt um 13.30 Uhr mit der Vorstellung der Rettungshundestaffel. Es folgt um 14 Uhr ein Auftritt des Kindergartens, eine halbe Stunde später führt die Voltigiergruppe des SV Lok Jerichow etwas vor.

Das Programm zum Stadtfest in Jerichow

Ab 15.15 Uhr sorgt der Heimatverein aus Mangelsdorf mit einem lustigen Programm für Unterhaltung, ehe die örtliche Grundschule mit ihrem Auftritt um 15.45 Uhr den Nachmittag ausklingen lässt.

Auf dem Topfmarkt geht es am Abend ab 19.15 Uhr mit Unterhaltung durch die Crazy Chicks weiter, ehe die Band Tick2Loud ab 20 Uhr für Livemusik sorgt.

Über den kompletten Samstag verteilt finden zudem verschiedene Aktion im Ort statt: So wird am Bahnhofsgebäude eine Ausstellung zur Geschichte der Kleinbahn in Jerichow präsentiert. Am Gerätehaus der Feuerwehr gibt es verschiedene Vorführungen. Rings um den Topfmarkt herrscht ein buntes Treiben, bei dem sich zudem die örtlichen Vereine mit verschiedenen Angeboten präsentieren werden.

Stadfest in Jerichow: Das wird geboten

Angeboten werden zudem ein Flohmarkt, Kinderschminken und eine Mal- und Bastelstation der Kita. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Für die anstehenden Feierlichkeiten in Jerichow wünscht sich Ortsbürgermeister Ralf Braunschweig, dass die Stadt sich in einem ordentlichen und schönen Erscheinungsbild präsentiert.

„Außerdem freue ich mich, wenn sich viele Bürger bei dem Fest einbringen und fleißig mitfeiern“, blickt er auf das Stadtfest voraus.