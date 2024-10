In der Dr. Johannes-Lange-Straße von Jerichow sollte dem Namensgeber jetzt ein weiteres Denkmal gesetzt werden. Doch dieser Idee kamen Menschen zuvor, die das wohl anders sehen oder einfach nur gern zerstören, was von vielen anderen als Kunst angesehen wird.

Entsetzen in der Klosterstadt

Jerichow - Passiert war das Ganze in der Nacht auf den 4. Oktober. Am Tag zuvor hatten Künstler im Auftrag der Avacon damit begonnen, die Trafostation am AWO-Fachkrankenhaus, das ebenfalls den Namen Johannes Lange trägt, ihre Ideen für ein Bild umzusetzen.