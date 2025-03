Der Frühling ist da – sowohl kalendarisch als auch mit Blick auf die Temperaturen. Und in gut vier Wochen wird auch schon wieder Ostern gefeiert. Dafür ist jetzt in Jerichow eine Aktion gestartet worden.

Foto: Yvette Below

Jerichow - Die Mitglieder des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow laden auch in diesem Jahr wieder alle Kinder und Erwachsenen herzlich dazu ein, den Ostereierbaum auf dem Topfmarkt in Jerichow mit selbstgestalteten Ostereiern und Osterdekoration zu schmücken.

Diese fröhliche Mitmach-Aktion ist für den Montag, 31. März, geplant. Ab 15.30 Uhr wird der Ostereierbaum an diesem Ort der Klosterstadt sein kunterbuntes Kleid bekommen.

Eingeladen sind zu dieser Aktion alle, die Freude am kreativen Gestalten haben. Sie können sehr gerne ihre eigenen Osterkunstwerke mitbringen – sei es bemalt, beklebt, beschriftet oder umhäkelt.

Klosterstadt bunt werden

Yvette Below, Vorsitzende des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow, sagt: „Gemeinsam wollen wir den Baum in ein farbenfrohes Symbol des Frühlings verwandeln und die Osterzeit in unserer Stadt festlich einläuten.“

Mit Blick auf die gemeinsame Zeit auf dem Topfmarkt sagt sie: „Wir freuen uns darauf, mit vielen kreativen Händen den Ostereierbaum in seine volle Pracht zu bringen.“