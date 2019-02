Der Karneval ist ein wichtiger Bestandteil des Mangelsdorfer Heimatvereins.

Mangelsdorf l 1994 fing alles klein und beschaulich an. In Mangelsdorf gab es die Gaststätte „Im Dorfkrug“, berichtet Peter Merkla. „Dort wurde zum ersten Mal Karneval gefeiert“, sagt er. „Da war aber ganz wenig Platz“, erinnert sich Katrin Engelke. Sie war damals mit dabei, bei den bunten Feiern im Dorfkrug. Das Interesse an den Feiern sei groß gewesen. „Wir mussten fünf Veranstaltungen anbieten“, erinnert sich die Frau, die auch heute noch groß Karneval mitfeiert. Nach vier Jahren sagte sich der Mangelsdorfer Heimatverein: So geht das nicht mehr. Eine andere Lösung wurde gesucht und gefunden.

Wo heute das Bürgerhaus steht in Eigentum der Stadt Jerichow, wo heute sich die Gemeinde zu den politischen Versammlungen trifft, wo die Volkssolidarität immer wieder gerne feiert, dort gab es damals ein Kino. Der Saal dort sei für viele Veranstaltungen genutzt worden. „Da hat alles gepasst“, sagt Merkla dazu.

Verein feiert Karneval im Kino

So wurde er über Jahre hinweg auch für den Karneval genutzt. Doch im Jahr 2003 ergriff auch das Kinosterben die Stadt Jerichow. Das Gebäude wurde abgerissen. An dieser Stelle, nicht weit vom Rathaus entfernt, kam es zum Bau des Bürgerhauses. Und wieder stand der Heimatverein ohne Veranstaltungsort da, und wieder fand sich schnell ein Ausweichquartier: Poeges Hotel.

Es gehört zu den historischen Gaststätten der Stadt Jerichow. Vor den Türen findet in diesem Jahr der 875. Geburtstag der Stadt statt. Noch dazu liegt das traditionsreiche Hotel, das 1901 mit der Anbindung Jerichows an das Eisenbahnnetz und der Gründung des heutigen Fachkrankenhauses als Kurhaus eröffnet wurde, auf der Straße nach Groß Mangelsdorf. Noch heute erinnert ein Graffitiwerk an Zeiten, in denen hier auch Kinospektakel erlebbar war.

Ausweichen in Poeges Hotel

Der erste Fasching in „Poeges Hotel“ bekam unterschiedliche Noten. Danach entschied man sich für Themen als Leitfaden durch den gemütlichen Abend. Aufgrund der Beschäftigung mit der Historie kennt Peter Merkla, der seit 2005 mit im Boot ist, die unterschiedlichen Themen. Den Auftakt machte ein „Ossi-Karneval“. In den folgenden Jahren wurden Themen wie Weltreise, Wasser, Märchen, Sport, die Zeit, die Schule, Berufe oder der Dschungel von den Karnevalisten in den Blick genommen. „Im vorigen Jahr stand das Thema ,Horror‘ im Mittelpunkt“, erinnert er sich.

Ein zehnköpfiges Team aus dem Heimatverein bereitet jedes Jahr den Karneval vor. Im Herbst kommt man zum ersten Mal zusammen. „Da bringt dann jeder seine Ideen mit“, berichtet Peter Merkla. Beim Schreiben der Texte werde dann klar, wer welche Rollen übernimmt. Zum Jahresende sind dann die Texte fertig, die Proben im Saal beginnen.

Beim Karneval spielt auch Musik eine entscheidende Rolle. Die verschiedenen Tanzgruppen seien ein wichtiger Bestandteil des Karnevals. Da gibt es die Kinderformation „Step by Step“. unter Leitung von Victoria Gronka und Anika Taut. Diese ist angegliedert an den Sportverein „Lok Jerichow“. Dazu kommen eine Jugendtanzformation, eine Ü 30-Gruppe und ein Männerballett. „Bei der Büttenrede und den Sketchen versuchen wir, regionale Themen mit aufzugreifen“, sagt Merkla. Zirka 40 Frauen, Männer und Kinder machen beim Karneval mit.

Der Kartenvorverkauf für „Motzen Ahoi“, den Karneval des Mangelsdorfer Heimatvereins, läuft auf Hochtouren. Die Veranstaltungen sind am kommenden Sonnabend, 2. März, und – obwohl nach Aschermittwoch – auch nochmal am 9. März um 20 Uhr in „Poeges Hotel“.

Wie Jutta Merkla vom Heimatverein mitteilt, gibt es dort Karten ab 17 Uhr von montags bis freitags zu kaufen. Eine Karte kostet 9,99 Euro. Noch gibt es Karten für beide Veranstaltungen in Jerichow.