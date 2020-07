Schausteller hat Option selbst Rummel zu veranstalten

Genthin l Das Kartoffelfest 2020 ist abgesagt. Der Stadtrat folgte in seiner Sitzung am Dienstagabend dem Vorschlag von Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) mit einer deutlichen Mehrheit. 13 Räte stimmten für und sechs gegen den Antrag das Fest abzusagen, daneben gab es zwei Enthaltungen.

Keine abgespeckte Variante

Man habe, so der Bürgermeister mit dem Schausteller Schmidt als Kooperationspartner der Veranstaltung über eine abgespeckte Kartoffelfest-Variante gesprochen, dabei aber keine befriedigende Lösung gefunden. Die Stadt hatte sich in ihrer Begründung der Absage auf die Eindämmungsverordnung vom 30. Juni berufen, nach der Großveranstaltungen bis 31. Oktober 2020 nicht stattfinden dürfen. Das Kartoffelfest hätte vom 18. bis 20. September stattgefunden und wäre als Großveranstaltung bewertet worden, da mehr als 1000 Teilnehmer auf dem Gelände erwartet worden wären.

Man habe, so die Stadt weiter, die Möglichkeit in Erwägung gezogen, jedoch seien die Auflagen gemäß der Eindämmungsverordnung so enorm, dass eine Umsetzung unter einem zu hohen Aufwand stehe. Dem Schausteller sei eingeräumt worden, in eigener Regie einen Rummel zu veranstalten, diese Option bestehe. Außerdem, stellte der Bürgermeister in Aussicht, dass der Vertrag mit dem Potsdamer Schausteller um ein Jahr verlängert werde, um ihm eine Perspektive für das kommende Jahr zu bieten.

Kartoffelfest schon einmal ausgefallen

Eine Absage des Kartoffelfestes hat es in seiner langjährigen Geschichte bisher nur einmal gegeben. Der damalige Bürgermeister Wolfgang Bernicke (parteilos) entschied sich kurzfristig gemeinsam mit dem Organisationsteam, nach den Terroranschlägen vom 11. September auf das World Trade Center das Traditionsfest ersatzlos zu streichen, und fand damit die Zustimmung der Genthiner.

Ob die Traditionswettbewerbe wie das Kartoffelsuppenverkosten und das Kartoffelwettschälen in einem anderen Rahmen stattfinden werden, wurde am Abend nicht bekannt. Man wolle mit Kräften die Vorbereitungen für die im nächsten Jahr anstehende 850-Jahr-Feier vorantreiben, hatte Bürgermeister Günther kürzlich angekündigt. Das Jubiläumsfest soll nach derzeitigem Stand in Verbindung mit dem Kartoffelfest 2021 gefeiert werden.