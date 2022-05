Kiellegung für Berliner Solarschiff in Neuderben

In der Schiffswerft Bolle in Neuderben fand gestern die Kiellegung für ein solarbetriebenes Elektroschiff für den Senat Berlin statt. Das Schiff hat die Betriebsnummer 238/21 erhalten. Pfarrer Andreas Breit segnete die Kiellegung des Schiffes.

Neuderben - In den zurückliegenden zehn Jahren hat sich der Ruf nach regenerativen Antrieben für Schiffe verstärkt. Neue Technologien sind auch in der Binnenschifffahrt gefragt. Die Schiffswerft Bolle in Neuderben zählt zu den Vorreitern. Und so fand gestern die Kiellegung für ein neues solarbetriebenes Elektroschiff statt.