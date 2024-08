Zum Tag des offenen Denkmals gibt es einen Gottesdienst sowie Kaffee und Kuchen in der Kirche Ferchland.

Kirche in Ferchland öffnet ihre Türen

Ferchland - Die Ferchländer Kirche öffnet am Tag des offenen Denkmals traditionell auch in diesem Jahr wieder ihre Türen, um die Bürgerinnen und Bürger sowie die vorbei radelnden Gäste zu einer Andacht, zu Kaffee und Kuchen und zum Verweilen einzuladen.

Am Sonntag, 8. September, ist es wieder soweit. Um 14 Uhr findet ein Gottesdienst statt.

Die Kirche in der heutigen Form wurde wohl im Jahr 1729 vom Baumeister August Martini errichtet. Im Jahr 1945 erlitt sie durch Kriegseinwirkung insbesondere an der Nordwand schwere Schäden. Diese wurden in den Jahren von 1953 bis 1955 wieder behoben.

Die ehemals direkt am Elbufer stehende alte Kirche war durch Verlagerungen des Flusses zerstört worden.