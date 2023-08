Kneipenfest in Genthin: In diesen Lokalen spielt die Musik

Genthin - „Kehrt das Kneipenfest zurück nach Genthin?“, hat die Volksstimme Anfang des Jahres gefragt. Auch beim Veranstalter und den früher teilnehmenden Gaststätten. Alle waren sich einig: Es soll wieder ein Kneipenfest geben.

Am 28. Oktober ist es nun so weit. Ab 20 Uhr öffnen Gaststätten in der Stadt ihre Türen für Gäste, die bis in die Nacht hinein mit bester, handgemachter Rockmusik und kühlen Getränken versorgt werden. „Wir haben nach dem Andruck des Flyers noch eine Nachmeldung bekommen, sodass jetzt sieben Lokale teilnehmen“, berichtet Veranstalter Thomas Schmidt. Es gibt wieder einen Shuttlebus der Firma Weinheimer, mit dem die Lokale bequem erreicht werden können. Denn einige Gaststätten lägen doch weit auseinander.

Lindenhof

Im Lindenhof (O. d. F.-Straße) ist in diesem Jahr die Band „GehRock“ aus Potsdam zu Gast. „Wir spielen das Beste, von der Kofferradiozeit bis heute“, verspricht die Band. Geboten werde ein Groove, den nur eine Liveband erzeugen könne.

Kutscherstube

Die Betreiber des Hotels Stadt Genthin gehörten Anfang des Jahres zu denen, die sagten: „Das Kneipenfest können wir uns wieder vorstellen.“ In der Kutscherstube des Hotels (Mühlenstraße) spielen „Whiskey, Milk and Water“ Blues und Rock.

Hotel Arkona

Im Hotel Arkona gab es seitens der Inhaber früh eine klare Bereitschaft, „wenn eine schöne Runde von Gastronomen zusammenkommt, die mitmachen.“ Die gibt es, und so ist das Hotel auch mit beim Kneipenfest. Die Location ist von der Schollstraße gut zu erreichen. Hier spielt ein guter Bekannter aus früheren Kneipenfesttagen. „Papa Joe“ aus Finsterwalde kehrt zurück in die Kanalstadt und bringt mit Jordanka eine neue Partnerin am Keyboard mit. Beide versprechen die schönsten Rocksongs und Rockballaden der vergangenen 50 Jahre.

Denny Hertel spielt im Kleeblatt- Foto: Thomas Kirchner

Kleeblatt

Neu in der Liste ist das Kleeblatt in der Brandenburger Straße, daher ist die Location nicht in den bereits gedruckten Flyern zu finden. Hier präsentiert Musiker Denny Hertel mit markanter Stimme und Gitarre Hits von Canned Heat, den Rolling Stones, Stefan Diestelmann und Johnny Cash in neuem Glanz.

Gleis 1

Im Gleis 1 (Magdeburger Straße) haben die Betreiber besondere Gäste. Mit Commander Jules gibt es eine Band, die Blues, Rock und Soul verbindet und nach Genthin mit einem noch ziemlich neuen Album kommt. Denn 2022 erschien „Into the Sun“. Natürlich wird die Gruppe um Sänger Julius Unger Stücke aus dem Langspieler in Genthin präsentieren.

Die kastrierten Kannibalen spielen in der Zillestube. Foto: Marion Paeper

Zillestube

Im Gartenlokal in der Gröblerstraße sorgt eine Gruppe für Stimmung, die den Genthinern schon mehrfach einen schmissigen Abend bereitet hat: „Die kastrierten Kannibalen“ spielen Stücke der Rolling Stones, von Nirvana und Pearl Jam, aber auch von The Cure und U2. Diesen Auftritt werden die Zuhörer so schnell nicht vergessen.

Heideeck

Auch am anderen Ende der Friedenstraße gibt es Musik. Im Heideeck spielt die Silverlakeband und mischt in ihrem Repertoire munter Udo-Lindenberg-Titel unter die der Foo Fighters oder Depeche Mode.

So funktionierts

„Besucher müssen am Kneipenfestabend nur an ihrer ersten Station 15 Euro bezahlen, bekommen ein Bändchen und haben dann Eintritt in alle Lokale“, erläutert Thomas Schmidt. Die Mitfahrt im Shuttlebus ist bereits im Preis enthalten. Dieser pendelt zwischen 20 und 2 Uhr zwischen den Lokalen.