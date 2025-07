Ein Geschenk König Friedrichs II.? Königlicher Glanz in Jerichow: Stammt dieser Kronleuchter aus adligem Besitz?

Die Restauratorinnen Silke Rohmer und Christina Neubacher aus Leipzig nehmen sich der Reinigung des Leuchters in der Stadtkirche Jerichow an. Was sie dabei entdecken und wie es mit dem Leuchter weitergehen könnte.