Über 300 Teilnehmer zählte der Laternenumzug in Güsen. Die Volksstimme zeigt die schönsten Bilder des Events.

Laternenumzug mit Einholen des Maibaumes in Güsen - die schönsten Bilder

Laternenumzug in Güsen. Groß und Klein hatten viel Freude beim Umzug.

Güsen - Eingeladen hatten dazu gemeinsam der Güsener HC, die Kindertagesstätte „Am Eulenwäldchen“, die Spielgemeinschaft Güsen/Parey und der Heimatverein „Wir sind Güsen“.

Laternenumzug in Güsen: An der Feuerschale kamen die Menschen ins Gespräch. Foto: Bettina Schütze

Los ging es an der Kindertagesstätte. Begleitet wurde der Fackelumzug von der Kindertagesstätte bis zur Freilichtbühne vom Schalmeienorchester aus Parey, der Polizei und der Ortsfeuerwehr Güsen.

Laternenumzug in Güsen: Der Maibaum wird eingeholt. Foto: Bettina Schütze

Wie schon im Vorjahr zeigte sich Ortsbürgermeister Mario Helmrich erfreut darüber, dass wieder so viele Güsener der Einladung gefolgt waren.

Laternenumzug in Güsen: An der Freilichtbühne endete der Umzug durch das Dorf. Foto: Bettina Schütze

Während des Umzug wurde der Maibaum, der bereits am Nachmittag von der Ortsfeuerwehr Güsen eingeholt worden war, abgeholt und in sein Winterquartier an der Freilichtbühne gebracht.

Laternenumzug in Güsen: Das Schalmeienorchester Parey war dabei. Foto: Bettina Schütze

Das Schalmeienorchester gab an der Freilichtbühne auch noch ein kleines Platzkonzert.

Laternenumzug in Güsen: Es hat allen großen Spaß gemacht. Foto: Bettina Schütze

An der Freilichtbühne konnten sich alle unter anderem mit Nudeln mit Tomatensoße, Waffeln, Stockbrot, Brezeln und Gegrilltem sowie diversen Getränken stärken.