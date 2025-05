In Genthin werden immer weniger Kinder geboren – das merken auch die Träger der Kitas. Wie ist die Situation vor Ort? Ist der Geburtenknick schon da? Haben die Träger einen Plan?

Genthin/vs. - Die bunten Stühle stehen bereit, die Spielsachen liegen ordentlich aufgereiht – doch immer häufiger bleiben die Plätze leer. In Genthin spüren die Kitas, was die Statistik schon länger zeigt: Es kommen weniger Kinder zur Welt. Was bedeutet das für die Zukunft der Einrichtungen? Und wie bereiten sich die Träger auf die leisen, aber tiefgreifenden Veränderungen vor?