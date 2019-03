40 Jahre steht Dieter Kreitling als Alleinunterhalter in Genthin und Umgebung auf der Bühne.

Genthin l Wo er ist, ist Stimmung. Entweder durch fetzige Musik oder durch seine Moderationen, da beweist Dieter Kreitling echte Entertainerqualitäten, wenn er etwa beim Genthiner Marktplatzfest mit Standbetreibern spricht, Besuchern Worte über die Festivität entlockt oder mit den Verantwortlichen etwa Marina Conradi von der Stadt oder Veranstalter Rainer von Ende herum frotzelt. Dieter Kreitling hat als Discjockey und Moderator die Zügel fest in der Hand.

Überall kennt man ihn

Dafür kennt man ihn und dafür ist er gut gebucht. Geburtstagsfeiern, Goldene Hochzeiten, lange Partynächte, Einweihungen, Jubiläumspartys. „DJ Dieter wirft einen Blick in die Menge und weiß genau, was er spielen muss, um die Leute zu unterhalten, er hat ein besonderes Gespür für die Zuhörer“, sagt einer seiner Fans.

Die Genthiner Veranstalterin Birgit Buchmann sagt: „Wenn DJ Dieter Musik spielt, ist für jeden etwas dabei - nicht nur Jüngere, sondern auch Senioren bringt er in Schwung.“ In diesem Jahr geht es massiv auf Tour, denn DJ Dieter feiert sein 40. Bühnenjubiläum als Alleinunterhalter. „Man meint gar nicht, dass es schon so lange her ist“, meint der heute 63-Jährige mit einem Schmunzeln.

150 Ostmark

Als DJ bekam er 1979 seine erste Einstufung als Schallplattenunterhalter. Nur wer die besaß, durfte als Schallplattenunterhalter bei Veranstaltungen auftreten und die vom Kreiskulturkabinett vorgegebenen Honorare verlangen: „Das waren wohl so um die 150 Ostmark pro Abend.“ Eine Kommission achtete streng darauf, dass die Quote eingehalten wurde: 60 Prozent Ostmusik und 40 Prozent aus dem Westen.

Aber Kreitling bekam seine „Pappe“, wie die Lizenz genannt wurde und legte unter dem Titel „Memory-Discothek“ los. AC/DC mit „Touch too much“ und Blondie mit „Call me“ waren damals die Renner. In den 80er Jahren ist Kreitling ständig unterwegs, wenngleich er mit seiner Einstufung den Kreis Genthin nicht verlassen durfte.

Quer über die Dörfer

Also ging es quer über die Dörfer. Parchen, Hohenseeden, Wulkow oder Brettin. Insbesondere die Brettiner Veranstaltungen seien Kult gewesen. Auch den Genthiner Volksgarten machte der DJ unsicher. Kreitling hat in dieser Zeit viele Mitstreiter. Zunächst war Waldi Rahn sein Techniker, später Nico Kubern aus Parchen.

Denn zu Anfang war ein Tanzabend für den Schallplattenunterhalter noch richtig Arbeit. „Da hatte ich einen Plattenspieler und ein Tonband auf dem Tisch stehen.“ Während ein Gerät ein Titel spielte, suchte der DJ per Kopfhörer auf der anderen Seite den Anfang des nächsten Liedes.

Heute läuft alles digital. „Ich habe vor zwei Jahren 14 Tage lang 8000 Titel von CD auf meinen Laptop überspielt und alle Songs per Hand aufgelistet und katalogisiert.“ Darunter Klassiker der 60er und 70er Jahre „die laufen immer“. Aber auch Stücke der Neuen Deutschen Welle oder Ostrock-Klassiker. „Da hören die Leute mittlerweile immer erst etwas zu und finden es dann doch gut und tanzen.“

Rückschläge folgten

Nach der Wende, Rückschlägen im Beruf, Privatleben und bei Veranstaltungen, ging es Ende der 90er Jahre wieder aufwärts. DJ Dieter war wieder ein feststehender Begriff in der Region. Damals wie heute.

Es sei alles schnelllebiger. Kreitling mag eigentlich eher die alten Stücke. Deshalb nannte er sich seinerzeit auch „Memory“. Die Puhdys haben ihn musikalisch geprägt. Seine erste Begegnung mit der Gruppe hatte Kreitling 1970 im Berliner Haus der Talente, wo die junge Band Coverversionen von Uriah Heep und Deep Purple spielte. Ein ausgesprochenes Lieblingslied hat DJ Dieter nach eigenem Bekunden nicht. Aber „The Final Countdown“ der Gruppe Europe aus dem Jahr 1986, spiele er vor allem bei der Silvesterparty immer wieder gern.

Viele Höhepunkte

Erster Höhepunkt seines Jubiläumsjahres ist die DJ-Party im Stadtkulturhaus am 30. März. Mit dabei sind die DJ-Kollegen Jürgen Werner und Frank Dierich. Jens Berse aus Rathenow steuert Live-Musik bei: „Ich spiele eine Mischung aus Liedern der letzten 50 Jahre nur mit Akustikgitarre und Gesang.“ Berse kennt Kreitling schon lange. In den vergangenen Jahren seien beide immer wieder gemeinsam aufgetreten. Der Sänger freut sich auf den Abend in Genthin: „Die Interaktion auf der Bühne macht echt riesig Spaß, wenn DJ Dieter dann noch seine Luftgitarre spielt, ist der Abend perfekt.“

Karten für die Party gibt es in der Touristinformation Genthin.